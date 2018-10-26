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Генассамблея ООН не рассмотрит российский проект резолюцию по ДРСМД

Политика

Первый комитет решил не вносить российский проект резолюции в повестку дня

Нью-Йорк, США, 26 октября 2018, 19:56 — REGNUM  Первый комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций проголосовал против внесения на рассмотрение российского проекта резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Заседание комитета состоялось сегодня, 26 октября.

Против внесения проекта российской резолюции по ДРСМД проголосовали 55 стран, за — 31, воздержались — 54.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация предложила Генеральной Ассамблеи ООН призвать к сохранению договора РСМД.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что его страна в ближайшее время выйдет из договора РСМД, так как, во-первых, Россия его якобы нарушает (чему нет никаких доказательств), а во-вторых — развитие ракетных технологий в других странах мира достигло того уровня, когда договор только между двумя странами — Россией и США — более не актуален.

После ликвидации ДРСМД и истечения срока договора СНВ-3 в мире не останется никаких сдержек для бесконтрольной гонки вооружений.

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Организация Объединённых Наций
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