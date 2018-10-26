Турция потребует от саудитов выдачи 18 подозреваемых в убийстве Хашогги

Анкара, , 19:38 — REGNUM Власти Турции подготовили официальный запрос к Саудовской Аравии с требованием выдать 18 подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 26 октября турецкое министерство юстиции.

В тексте сообщения указано, что инициатором требования является генпрокуратура Стамбула, расследующая дело Хашогги.

«Данный запрос, полученный сегодня, в этот же день был отправлен нами в МИД Турции для последующей передачи саудовской стороне», — сообщает министерство юстиции Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист и обозреватель газеты Washington Post Джамаль Хашогги 2 октября бесследно исчез в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что Хашогги погиб в ссоре с сотрудниками консульства. По подозрению в причастности к его убийству задержаны 18 человек.

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