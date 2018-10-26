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В США рассказали о подозреваемом в рассылке посылок с бомбами

Политика

Задержанный мужчина ранее был судим

Вашингтон, 26 октября 2018, 19:37 — REGNUM  Спецслужбы США раскрыли подробности о личности мужчины, задержанного по подозрению в отправке посылок со взрывными устройствами американским политикам, передаёт телеканал CNN.

Как сообщается, задержанный, 50-летний Сезар Сайок, ранее уже был судим. По данным правоохранителей, мужчина имел связи с криминалом в Нью-Йорке. Задержали подозреваемого в городе Майами.

Напомним, за последние дни в нескольких штатах США было изъято в общей сложности 12 подозрительных почтовых отправлений, адресованных крупным политикам и общественным деятелям.

Сегодня официальный представитель министерства юстиции США Сара Исгур-Флорес сообщила о задержании подозреваемого в причастности к отправке этих посылок.

Читайте ранее в этом сюжете: В США задержан подозреваемый в рассылке посылок с бомбами

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