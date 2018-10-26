Сенатор Мельниченко назвал регионы с тревожным национальным климатом

Ханты-Мансийск, , 19:32 — REGNUM Пространственное развитие — это также и вопрос миграции. Региональное развитие невозможно без национального. Об этом заявил сенатор Олег Мельниченко на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Ханты-Мансийске 26 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Полностью не реализован потенциал к миграции в Россию на постоянное место жительства наших соотечественников из-за рубежа. Активизация работы в данном направлении могла бы способствовать приезду большего количества наших соотечественников в Россию», — считает председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Также, по мнению сенатора, при регулировании миграционных процессов назрели изменения в перечне субъектов РФ для привлечения трудовых ресурсов.

«В перечне 16 регионов. Но в нём на сегодняшний день нет Иркутской области, Забайкалья и ряда других стратегических регионов с отрицательной динамикой численности населения», — отметил сенатор.

Кроме того, по словам сенатора, заслуживает особого внимания нехватка рабочих мест и высокий уровень безработицы в ряде регионов страны. Безработица способствует негативным социальным явлениям, в том числе в сфере межнациональных отношений.

«Это прежде всего Северный Кавказ, Дальний Восток, Байкальский регион», — перечислил тревожные территории сенатор Олег Мельниченко.

Напомним, выездное заседание Совета по межнациональным отношениям России прошло в столице Югры под председательством президента страны Владимира Путина.

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