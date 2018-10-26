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В секторе Газа сообщили о гибели пяти палестинцев от рук силовиков Израиля

Политика

Еще свыше 80 человек получили ранения и травмы

Рамалла , 26 октября 2018, 19:08 — REGNUM  На границе Израиля и сектора Газа пять палестинцев убиты израильскими силовиками, сообщает 26 октября местный минздрав.

По словам представителя медиков сектора Газа Ашрафа аль-Кидра, кроме пятерых погибших, врачи зафиксировали еще свыше 80 раненых и пострадавших.

«Пятеро палестинцев убиты, 85 ранены в столкновениях с израильской армией на границах анклава», — сказал аль-Кидра.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста и массовые выступления в секторе Газа продолжаются уже семь месяцев под названием «Великого марша возвращения». Наибольшего размаха эти акции достигают каждую пятницу.

Напомним, ранее предполагалось, что переговоры с Израилем египетских посредников о смягчении режима блокады приведут к снижению градуса напряженности на границе сектора Газа и Израиля.

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