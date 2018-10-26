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ЦИК ДНР: граждане Украины могут свободно принять участие в выборах в ДНР

Политика

Ранее украинские СМИ пугали граждан тем, что им в паспорт будут ставить особые отметки

Донецк, 26 октября 2018, 19:23 — REGNUM  Граждане, проживающие на оккупированных Украиной территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), смогут беспрепятственно проголосовать на выборах в ДНР, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ДНР Ольга Позднякова, сообщает 26 октября «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, ранее украинские СМИ распространили фальшивые новости о том, что для участия в выборах ДНР украинским гражданам нужно ставить дополнительные отметки в паспорте. На самом деле миграционная служба МВД ДНР не ставит никаких отметок в паспорте, а выдает справку, если гражданин менял место регистрации на территории ДНР.

Напомним, выборы глав ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября.

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