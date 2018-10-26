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Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты системы ПРО

Политика

США провели испытание ракеты SM-3 Block IIA в Тихом океане

Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты системы ПРО
Иллюстрация: U.S. Missile Defense Agency
Испытание ракеты SM-3 Block IIA

Вашингтон, 26 октября 2018, 18:43 — REGNUM  Американские военные провели успешные испытания новейшей ракеты системы ПРО в Тихом океане, сообщило 26 октября Агентство по противоракетной обороне США.

Как отмечается, в рамках испытаний с военной базы на Гавайях в качестве мишени была запущена баллистическая ракета среднего радиуса действия.

Полёт ракеты отслеживался с эсминца John Finn, оснащённого системой противоракетной обороны Aegis. После захвата цели с корабля была запущена противоракета SM-3 Block IIA, которая успешно поразила мишень.

SM-3 Block IIA — новейшая ракета американской ПРО. Она оснащена кинетическим перехватчиком увеличенного размера и может отличать боеголовки от ложных целей. Сегодняшние учения стали первыми успешными испытаниями ракеты с февраля 2017 года.

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Вооруженные силы США
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