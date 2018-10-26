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В Югре завершилось заседание Совета по межнациональным отношениям

Политика

Прозвучавшие предложения будут учтены

Ханты-Мансийск, 26 октября 2018, 18:30 — REGNUM  В Ханты-Мансийске завершено выездное заседание Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Провёл его Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В перечень этих поручений, о которых мы сейчас все говорили, связанных с изменением соответствующего документа, ради обсуждения которого мы сегодня собрались, мы внесём те предложения, которые здесь сегодня прозвучали. Ну во всяком случае постараемся их таким образом сформулировать, чтобы они не просто нашли отражение на бумаге, а чтобы они заработали в жизни, в реальности. Ну и, даже отвлекаясь от повестки, то, что сейчас прозвучало, я тоже буду иметь в виду и постараюсь над этим поработать», — сказал президент в конце заседания.

Напомним, на заседании речь шла о поправках в Стратегию государственной национальной политики на период до 2025 года. Также там был представлен проект новой редакции стратегии.

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