Суд оштрафовал Евгению Альбац и её журнал The New Times на 22 млн рублей

Москва, , 18:25 — REGNUM Мировой судья судебного участка №369 Тверского района Москвы оштрафовал сетевое издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 млн 250 тыс. рублей за несвоевременное предоставление сведений о финансировании СМИ в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Об этом сегодня, 26 октября, сообщил журналистам адвокат журнала Вадим Прохоров.

Заседание суда по данному делу проходило 25 октября. Судья назначил штраф за непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией издания информации о получении денежных средств (часть 1 статьи 13.15.1 КоАП).

В худе судебного разбирательства было установлено, что ООО «Новые времена», получив 22,25 млн рублей от некоммерческой организации «Фонд поддержки свободной прессы», которая была признана иностранным агентом, не предоставил в Роскомнадзор уведомление о получении данных средств от иностранного источника за второй, третий и четвертый кварталы 2017 года.

Стоит отметить, что проблемы у The New Times начались ещё в мае 2018 года, когда Тверская межрайонная прокуратура затребовала у издания документы об источниках, размере и порядке финансирования за последние полтора года. Тогда прокуратуру интересовали сведения о расходовании 5,4 млн рублей, которые ООО «Новые времена» получили от НКО — иностранного агента «Фонд поддержки свободной прессы». Также прокуратуру интересовало, а на каком основании эти средства были перечислены.

Летом 2018 года издание прекратило выпускать печатную версию журнала, осталась только электронная.