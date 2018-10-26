Пятница, 26 Октября 2018 года
18:42:13 МСК

Скромность: «Основатель мира» Эмомали Рахмон попросил не петь ему дифирамбы

Политика

Глава таджикского государства дал ценные указания местным журналистам

Скромность: «Основатель мира» Эмомали Рахмон попросил не петь ему дифирамбы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмомали Рахмон

Душанбе, 26 октября 2018, 18:15 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал журналистов меньше петь дифирамбы в адрес властей, а больше говорить о проблемах общества, передает слова президента Радио Озоди.

На встрече с журналистами на церемонии открытия новой студии телевидения и радио Согдийской области Рахмон посетовал на то, что сегодня все занимаются восхвалением властей, и «создается впечатление, что всё идеально и у нас совсем нет недостатков». А лесть, заметил он, вредна и обществу, и власти.

«Не надо петь дифирамбы. Это приведет к тому, что можем допускать серьезные ошибки в работе. Хвалебные высказывания и дифирамбы посредством телевидения и радио не идут на пользу государству и стране. Не надо закрывать глаза на недостатки. Наоборот, необходимо обнажить недоработки органов власти и искать пути исправления ошибок», — заявил сегодня, 26 октября, Основатель мира и национального единства (официальный титул Эмомали Рахмона).

Тем временем президент подсказал «глазам и ушам страны», что в своих работах восхвалять необходимо — природу страны и народные ремесла, чтобы привлекать иностранных туристов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прославление президентов стран Туркестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить