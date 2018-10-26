Скромность: «Основатель мира» Эмомали Рахмон попросил не петь ему дифирамбы

Душанбе, , 18:15 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал журналистов меньше петь дифирамбы в адрес властей, а больше говорить о проблемах общества, передает слова президента Радио Озоди.

На встрече с журналистами на церемонии открытия новой студии телевидения и радио Согдийской области Рахмон посетовал на то, что сегодня все занимаются восхвалением властей, и «создается впечатление, что всё идеально и у нас совсем нет недостатков». А лесть, заметил он, вредна и обществу, и власти.

«Не надо петь дифирамбы. Это приведет к тому, что можем допускать серьезные ошибки в работе. Хвалебные высказывания и дифирамбы посредством телевидения и радио не идут на пользу государству и стране. Не надо закрывать глаза на недостатки. Наоборот, необходимо обнажить недоработки органов власти и искать пути исправления ошибок», — заявил сегодня, 26 октября, Основатель мира и национального единства (официальный титул Эмомали Рахмона).

Тем временем президент подсказал «глазам и ушам страны», что в своих работах восхвалять необходимо — природу страны и народные ремесла, чтобы привлекать иностранных туристов.