Шверин, Германия, , 18:10 — REGNUM 25 октября немецкая газотранспортная компания Gascade Gastransport (совместное предприятие Газпрома и BASF/Wintershall) сообщила о получении разрешения на укладку газопровода EUGAL от регулятора Штральзунда на территории федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Это третье и заключительное разрешение от федеральных земель, которые были необходимы Gascade Gastransport для начала строительства EUGAL, ранее такие же документы были получены от земель Бранденбург и Саксония.

Эта аббревиатура расшифровывается как Europäische Gas-Anbindungsleitung — Европейский соединительный газопровод. Его протяженность составит 485 километров, он пройдет из Грайфсвальда на юг по территории трех восточногерманских земель до границы с Чехией в районе Дойчнойдорфа, суммарная мощность двух его ниток составит 51 миллиард кубометров газа в год. EUGAL станет сухопутным продолжением магистрального газопровода «Северный поток — 2», который закончится буквально в нескольких метрах от побережья Грайфсвальда — вдали от действующих газотранспортных систем и потенциальных потребителей российского газа. В свое время специально для «Северного потока» были проложены наземные газопроводы OPAL и NEL, «Северному потоку — 2» тоже требуется соединение с европейскими газотранспортными и газораспределительными системами. EUGAL будет соединен на территории ФРГ в трех точках и в конечном пункте с действующими газопроводами. Непосредственно в Грайфсвальде — с NEL, который идет к крупнейшему в Западной Европе подземному хранилищу газа (ПХГ) в Редене, а в районе Берлина с JAGAL, по которому в западном направлении прокачивается российский газ, поступающий в Германию по газопроводу «Ямал-Европа». (Отметим, что и NEL, и реденское газохранилище, и JAGAL в той или иной мере контролируются «Газпромом».) Но главная цель EUGAL мощностью 51 млрд куб. м — это Чехия, через территорию которой российский газ транзитом проследует до хранилища Баумгартен на территории Австрии.

В соответствии с проектом, строительство EUGAL начнется в 2019 году и должно завершиться в конце 2020 года. Только после этого у «Северного потока — 2» появится техническая возможность увеличить мощность поставок до проектных 55 млрд кубометров газа в год. Это и является основной причиной того, что Газпрому необходимо решать проблему с транзитом газа через территорию Украины после 2019 года.