В Испании начался суд над сторонниками независимости Каталонии

Мадрид, , 18:06 — REGNUM Расследование событий, произошедших в Каталонии год назад: организации референдума, признанного незаконным, проведения голосования 1 октября 2017 года, объявления региона независимым и т.д., — наконец-то закончено. Обвиняемые в мятеже каталонские политики, 9 из которых содержатся под стражей, оказались на скамье подсудимых, пишет сегодня, 26 октября, испанское издание El Mundo.

Уголовная палата Верховного суда Испании официально сообщила о завершении расследования событий, связанных с каталонским референдумом. В связи с этим суд объявил о начале устного разбирательства по делу 18 сторонников независимости Каталонии во главе с бывшим вице-президентом региона Ориолем Хункерасом. Стороне обвинения дано пять дней, в течение которых она должна предоставить документы с указанием состава преступления подсудимых и того наказания, которое будет сочтено подходящим для каждого из них.

По вопросу состава преступления мнения разделились: если генеральная прокуратура (La Fiscalía) намерена обвинить каталонских сепаратистов в мятеже, т. е. в повстанческой деятельности, то государственный орган по исковым процедурам (la Abogacía del Estado), как следует из недавних заявлений членов испанского правительства, склонен отказаться от такой формулировки и оперировать более мягкой — «подстрекательство к мятежу» — в сочетании с «растратой госсредств», сообщает El Mundo.

Вчера заместитель главы правительства Испании Кармен Кальво призвала соизмерять формулировку «повстанческая деятельность» с истинным положением дел. Иначе нынешнего премьер-министра Педро Санчеса тоже будет легко обвинить в мятеже: еще в мае этого года он был лидером оппозиционных сил и агитировал испанцев против тогдашних властей. «Очевидно, что определение «повстанческая деятельность»… не относится к тому типу выступлений, которые имели место в течение последних месяцев», — сказал сам Санчес в ходе телевизионного интервью. Кальво поддержала его: «Государственный переворот требует силы, инструментов для принуждения, он связан с оружием».

Подобные заявления, исходящие от правительства, равно как и переговоры ведущих испанских политиков (таких, например, как лидер левой партии Podemos Пабло Иглесиас) с заключенными каталонцами, заставляют Верховный суд чувствовать себя неуютно. Всё это, говорят источники El Mundo в суде, вещи крайне серьезные.

«Проблема в том, что симптом разрушения правового государства становится частью повседневности», — неофициально высказались представители судебной системы.

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