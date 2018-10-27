Предвыборная пора для Трампа стала действительно горячей. Как и риторика

Вашингтон, , 19:20 — REGNUM По законам жанра, чем ближе выборы, тем ярче должна быть риторика. Соблюдается это правило и в отношении промежуточных выборов, до которых остаются считанные дни. Что в этом смысле предстоит пройти Дональду Трампу, который взял на себя ответственную и зачастую неблагодарную роль главного рупора Республиканской партии, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Колеся по всем США с агитационными выступлениями, Трамп каждые два дня вынужден перетасовывать всё то, что показывает в самом лучше свете его самого и его партию. В угоду этой гонке пришлось принести даже исповедуемые самим Трампом «нерушимые» принципы, вроде анонсов своих внешнеполитических решений. Этот прием президент США запрещал себе использовать вплоть до последнего времени, но теперь он очевидно решил сменить привычную схему. Тем более, что события вокруг США понеслись галопом — только успевай реагировать.

«Дело Хашогги», «караван мигрантов», выход из договора РСМД, подозрительные посылки американским политикам — все это не может быть подвешено в состоянии «президент думает и его ответ будет решительным». Уже сейчас Трамп должен заявить свою позицию, чтобы не потерять голоса избирателей для своей партии. Как же он подводит эти разнородные темы под один знаменатель? Главное в новой стратегии Трампа — громкое заявление, создающее впечатление, что ответ на вызов или был просчитан заранее, или был гениально найден в ту же секунду. Пока единомышленники радуются реакции и стратегическому уму своего лидера, вопрос спускается на тормозах, как это было и в случае с обещанием наказать Саудовскую Аравию за Хашогги, и с остающимся в подвешенном состоянии «караванным конфликтом».

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