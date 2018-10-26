В Югре представлена новая редакция Стратегии нацполитики России

Ханты-Мансийск, , 17:51 — REGNUM Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на выездном заседании Совета при президенте России по межнациональным отношениям, который проходит 26 октября 2018 года в Ханты-Мансийске представил ключевые моменты новой редакции Стратегии нацполитики России. В ней акцентируется внимание на российской цивилизационной идентичности, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В новую редакцию Стратегии включены целевые показатели эффективности и ожидаемые результаты принимаемых мер.

«Стратегия дополнена понятийным аппаратом, разработанным научным сообществом. В частности представлены такие дефиниции, как «гражданское единство», «гражданское самосознание» и другие. Акцентируется внимание на российской цивилизационной идентичности, на её ключевую роль, основанной на русской культурной доминанте, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все народы, населяющие Россию», — пояснил Игорь Баринов.

Были скорректированы вызовы и угрозы в сфере нацполитики с учётом современных реалий. В их числе и распространение международного терроризма, и экстремизм, и распространение радикальных идей, основанных на религиозной исключительности, формирование замкнутых этнических анклавов и другие.

Также в новой редакции Стратегии подчёркивается роль институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики. А также необходимость обеспечения условий для развития языков народов России и поддержки русского языка, как инструмента надэтнической консолидации общества.

Игорь Баринов выразил надежду на принятие актуализированной версии Стратегии в ближайшее время. Общественную экспертизу научным экспертным сообществом, по его словам, изменения приняты.

Напомним, заседание Совета по межнациональным отношениям проходит в Ханты-Мансийске. Его ведёт президент России Владимир Путин.

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