«Победа» отменяет рейсы в Грузию из российских городов по вине Тбилиси

Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Российская авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») объявила об отмене своих рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми в связи с отказом грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 октября в пресс-службе «Победы».

Речь идет о рейсах, запланированных на период по 1 ноября 2018 года. На них с июля 2018 года уже забронировано свыше 17 тыс. билетов. Теперь билеты будут аннулированы, а планы людей на поездку в Грузию — сорваны.

«Авиакомпания «Победа» начала оповещение клиентов об отмене рейсов и полный возврат денежных средств», — говорится в сообщении перевозчика.

Как отмечают в авиакомпании, ранее «Победа» по линии МИД РФ была официально назначена на выполнение рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми и получила согласование соответствующих слотов с аэропортом Тбилиси.

Одновременно с этим грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение от российских авиационных властей на выполнение рейсов из Тбилиси в регионы России.

Причина решения грузинских властей отказать «Победе» в разрешении на полёты в сообщении авиакомпании не называется.