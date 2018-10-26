В России будут готовить специалистов по межнациональным отношениям

Ханты-Мансийск, , 17:39 — REGNUM Взаимодействием с национально-культурными автономиями должны заниматься компетентные, подготовленные, заинтересованные люди. Об этом на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эти люди — «знающие культуру, языки народов России, историю страны и наших регионов, в которых, в том числе, были и сложные страницы, мы не должны об этом никогда забывать», — говорит президент.

«Именно поэтому по итогам предыдущих заседаний нашего совета было дано поручение разработать профессиональный стандарт подготовки специалистов в сфере национальных и религиозных отношений. Летом этого года он был утверждён. Это важный, но лишь первый шаг. Нам нужно выстроить целостную систему, включая этапы подготовки и переподготовки кадров, необходимых для качественной реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений. Я прошу активно подключиться к решению этой задачи и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы», — сказал Владимир Путин.

«Также с учётом тех изменений, которые будут внесены в Стратегию государственной национальной политики, потребуется в короткие сроки подготовить и план мероприятий по её реализации на 2019−2021 годы, уточнить соответствующую госпрограмму. Прошу Виталия Леонтьевича Мутко возобновить на постоянной основе работу межведомственной рабочей группы по вопросам национальных отношений, она не собиралась у нас уже несколько лет», — отметил президент.

Напомним, Стратегия государственной национальной политики действует на период до 2025 года. Её предстоит скорректировать с учётом опыта и имеющихся проблем. Каким образом это делать, сейчас и обсуждают на заседании Совета в Ханты-Мансийске. Ведёт заседание Владимир Путин.