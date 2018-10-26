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На выборах в ЛНР ожидаются наблюдатели из России и Абхазии

Политика

Приглашения уже отправлены

На выборах в ЛНР ожидаются наблюдатели из России и Абхазии
Цуканов М.В
Флаг ЛНР

Луганск, 26 октября 2018, 17:39 — REGNUM  Приглашения иностранным наблюдателям на выборы в Луганской Народной Республике (ЛНР) были отправлены в Россию и Абхазию, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Екатерина Терещенко, сообщает 26 октября «Луганский информационный центр».

По ее словам, ЦИК ЛНР ожидает, что в выборах главы и депутатов республики будут участвовать наблюдатели из России и Абхазии. На данный момент территориальные избирательные комиссии ЛНР готовятся к проведению выборов и формируют участковые избиркомы.

Напомним, выборы главы ЛНР и депутатов народного совета ЛНР пройдут 11 ноября. Сегодня обязанности главы республики исполняет Леонид Пасечник, он также является кандидатом на выборах руководителя ЛНР.

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