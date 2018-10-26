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Лукашенко заявил о готовности подключиться к решению конфликта в Донбассе

Политика

«Эту проблему должны решить мы, три славянских народа», — заявил Александр Лукашенко

Лукашенко заявил о готовности подключиться к решению конфликта в Донбассе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Взаимопонимание

Гомель, Белоруссия, 26 октября 2018, 17:24 — REGNUM  Белоруссия готова подключиться к урегулированию конфликта в Донбассе при согласии на это Киева и Москвы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая 26 октября на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле.

«Я прямо заявляю, что мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это, но только ради мира», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что Минск «не напрашивается на роль миротворца или посредника». «Но если нужно включиться, мы готовы действовать в разрезе договорённостей двух президентов», — сказал белорусский лидер.

«Эту проблему должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда, проблема, не европейцев, не американцев, не кого-то другого», — подчеркнул он.

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Напомним, что Лукашенко ранее уже предлагал своё посредничество и российскому, и украинскому лидерам. В феврале этого года он также заявлял, что Минск готов направить миротворческий контингент в Донбасс. Однако в МИД Украины позднее заявили, что представители Белоруссии не могут входить в состав миротворческой миссии в Донбассе, поскольку республика «не вышла из ОДКБ».

Ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко, находящийся в Белоруссии, призвал Минск защитить Киев от «российской угрозы».

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Война в Донбассе
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