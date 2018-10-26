Пятница, 26 Октября 2018 года
18:43:48 МСК

Россия и Норвегия решили вопросы по «серой зоне» Баренцева моря

Политика

Новое соглашение делает возможной совместную геологоразведку свода Федынского

Россия и Норвегия решили вопросы по «серой зоне» Баренцева моря
Иллюстрация: Nasa.gov
Баренцево море

Москва, 26 октября 2018, 17:16 — REGNUM  25 октября в Осло Министерство природных ресурсов Российской Федерации и министерство нефти и энергетики Королевства Норвегия подписали соглашение о сборе сейсмических данных по лимитированной линии. Соглашение о сборе сейсмических данных по лимитированной линии является продолжением договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, подписанного 15 сентября 2010 г.

Подписанное соглашение устанавливает порядок, позволяющий полностью покрыть сейсмическими данными приграничные акватории, а также повысить достоверность картирования перспективных геологических объектов, в том числе и потенциальных месторождений нефти и газа на континентальном шельфе. Согласно положениям договора 2010 г., нефтегазовые запасы бывшей серой зоны, лежащие на линии границы, должны будут разрабатываться совместно.

Наиболее перспективным объектом считается 70-километровое образование — свод Федынского, потенциал которого может быть больше, чем у Штокмановского газоконденсатного месторождения. Проведенная в 2010 году разграничительная линия пересекает свод Федынского. Новые данные объёмной сейсморазведки говорят о том, что в бывшей «серой зоне» могут быть также сосредоточены запасы нефти, что может сделать этот район более привлекательным для игроков нефтегазовой отрасли. В случае подтверждения предварительных данных, полученных советскими геологами в 80-х годах прошлого века, нас может ожидать появление проекта, который самым кардинальным образом изменит ситуацию, сложившуюся на нефтяном и газовом рынках Европы.

regnum author Борис Марцинкевич
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба за Арктику
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить