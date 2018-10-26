Баринов заявил о необходимости увеличения финансовых затрат на нацполитику

Ханты-Мансийск, , 17:14 — REGNUM До 2025 года на госпрограмму по реализации национальной политики России будет затрачено до 26 млрд рублей. Решение о принятии данной программы в условиях бюджетных ограничений не было простым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на выездном заседании Совета при президенте России по межнациональным отношениям, который проходит в Ханты-Мансийске.

«Программа позволила консолидировать усилия всех органов власти и некоммерческого сектора. Повысить эффективность и прозрачность использования бюджетных средств. Стала катализатором соответствующих региональных программ. Привлечения дополнительных средств», — заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

Однако финансирование некоторых направлений по экономическим причинам было минимальным. Но постепенно восполняются финансово и эти пробелы. Так, в ближайшее время будет увеличена строка финансирования НКО и общественных организаций, задействованных в национальной политике.

По мнению Игоря Баринова в актуализации нуждаются не только кракосрочные пункты программы, но и фундаментальная Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

«За пять лет действия, некоторые моменты Стратегии требуют корректировки», — отметил Баринов.

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