Пятница, 26 Октября 2018 года
18:44:04 МСК

Путин призвал к расширению роли национально-культурных объединений

Политика

«Считаю, что все социально-экономические планы мы должны строить и реализовывать с учётом культурных, исторических, национальных особенностей наших регионов, в открытом диалоге с гражданами», — сказал глава государства

Ханты-Мансийск, 26 октября 2018, 17:13 — REGNUM  Все социально-экономические планы мы должны строить и реализовывать с учётом культурных, исторических, национальных особенностей наших регионов, в открытом диалоге с гражданами. Об этом заявил 26 октября в Ханты-Мансийске президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Национально-культурные объединения должны быть активными участниками обсуждения всех ключевых вопросов, которые связаны с развитием городов и посёлков, регионов в целом. Тем более, что площадки для такого конструктивного разговора созданы практически во всех субъектах Федерации по аналогии с президентским Советом по межнациональным отношениям действуют консультативные советы, а на региональном и муниципальном уровнях, как мы и договаривались, определены конкретные должностные лица, которые отвечают за сферу межнациональных отношений, за взаимодействие с национально-культурными объединениями», — сказал президент.

Напомним, сейчас Владимир Путин проводит в Югре выездное заседание Совета по межнациональным отношениям.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутриполитическая жизнь РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить