Путин призвал к расширению роли национально-культурных объединений

Ханты-Мансийск, , 17:13 — REGNUM Все социально-экономические планы мы должны строить и реализовывать с учётом культурных, исторических, национальных особенностей наших регионов, в открытом диалоге с гражданами. Об этом заявил 26 октября в Ханты-Мансийске президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Национально-культурные объединения должны быть активными участниками обсуждения всех ключевых вопросов, которые связаны с развитием городов и посёлков, регионов в целом. Тем более, что площадки для такого конструктивного разговора созданы практически во всех субъектах Федерации по аналогии с президентским Советом по межнациональным отношениям действуют консультативные советы, а на региональном и муниципальном уровнях, как мы и договаривались, определены конкретные должностные лица, которые отвечают за сферу межнациональных отношений, за взаимодействие с национально-культурными объединениями», — сказал президент.

Напомним, сейчас Владимир Путин проводит в Югре выездное заседание Совета по межнациональным отношениям.