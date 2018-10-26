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В Рязани по делу о взятке задержали советника мэра

Политика

Советник главы администрации на общественных началах стал фигурантом дела об организации получения взятки

В Рязани по делу о взятке задержали советника мэра
sajinka2
Взятка

Рязань, 26 октября 2018, 17:06 — REGNUM  В Рязани задержал советник на общественных началах главы администрации города Александр Зайкин. Как сообщили 26 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области, он подозревается в организации получения взятки в крупном размере. Фигурантом дела о получении взятки стал директор муниципального предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий.

По версии следствия, в августе 2018 года директор МП «Детское питание» получил от представителя одной из городских организаций 420 тыс. рублей. За эти деньги он должен был заключить договор поставки с компанией. Часть денег, а именно 70 тыс. рублей, глава муниципального предприятия якобы оставил себе, а остальные деньги отдал Александру Зайкину.

«Дворецкий подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), Зайкин — в организации получения взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 290 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM отмечает, что 20 октября Александр Дворецкий был заключен под стражу по другому делу. Следователи полагают, что 17 октября он получил взятку в 1,1 млн рублей от представителя организации, которому также обещал заключение договора поставки и отсутствие проблем в дальнейшем.

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