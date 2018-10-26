Архангельские муниципалитеты согласились отдать свои земельные полномочия

Архангельск, , 17:03 — REGNUM Совет глав муниципальных образований Архангельской области поддержал законопроект о передаче муниципальных градостроительных полномочий правительству области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, документ был внесен губернатором накануне сессии и со скандалом прошел первое чтение. Депутаты были обеспокоены тем, что законопроект продвигают на фоне планов регионального правительства по размещению мусорных полигонов, против которых активно выступают жители области.

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Мнение муниципальных чиновников о законопроекте перед тем, как вынести его на рассмотрение областных депутатов, губернатор не спросил. Но, как оказалось позже, чиновники инициативу Игоря Орлова поддерживают.

«Полностью поддерживаю законопроект. Наш район имеет в своем составе удалённые, в том числе арктические территории. Самостоятельно решить эти вопросы мы, конечно, не сможем», — заявила глава Приморского района Валентина Рудкина.

У поселений с бюджетами проблемы. Но даже те, кто сегодня смогли разработать планы застройки, имеют в них много ошибок, поскольку при приёмке работы не могут их отследить ввиду отсутствия достаточных компетенций. Постоянные уточнения, изменения — это всё финансовые затраты. Передача полномочий на уровень области позволит принимать работы у подрядчиков на более качественном уровне, — заметил глава Вилегодского района Алексей Аксёнов.

Напомним, региональный оператор по обращению с отходами намерен реализовать как минимум два проекта по строительству экотехнопарков — вблизи Северодвинска и в Ленском районе. Мусор сюда повезут, в том числе, из Москвы. Правительство столицы за размещение своего мусора уже пообещало региону 10 млрд рублей инвестиций.

В случае передачи градостроительных полномочий муниципальные образования лишатся права принимать решения по размещению у себя «мусорных» объектов.

Жители Архангельской области принимать на своей территории мусор из других регионов не согласны. Протестные митинги и пикеты продолжаются, люди намерены добиться проведения референдума.

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