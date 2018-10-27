Какими англицизмами прикроют социальное неравенство ‑ и поможет ли это?

Москва, , 05:28 — REGNUM Социальная сегрегация органична для капитализма, при котором спокойно отправляются на высели люди, ставшие «лишними» в центрах больших городов. К чему приведет такое «естественное развитие», пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Умение спрятать неприглядное явление за облагораживающим термином высоко ценится в современной российской словесности, где наемный убийца становится «киллером», закрытие предприятия — «оптимизацией», а уничтожение малых городов и сел — «ростом агломераций». Вот и джентрификация, похоже, может стать подобным термином. Во всяком случае, рассуждения «о городской экономике» с позиции того, что только люди с крупным достатком достойны населять центральные районы столицы, свою циничность прячут за этим нейтральным термином.

Английский «джентри» — это тот, кто из мелкого или среднего дворянина сумел перепрыгнуть в капитализм в 17 веке. Можно спорить, у всех ли из этих персонажей было моральное право продолжать считаться верхушкой английского общества, да и вопрос этот относится к самой Англии, но российские «джентри» — совершенно другой коленкор. Люди действительно заслуженные, всю свою жизнь посвятившие Родины, в современные русские «джентри» не попали, — по долгу службы они жили в столице, и теперь и их необходимо из соображений «городской экономики» вытеснить из центральных городских районов? Россия заявляет себя как социальное государства и вместе с тем эта социальная направленность всё больше и больше слабеет. Обратная сторона этого процесса — рост социального напряжения, и вряд ли стоит обманывать себя тем, что разрядится это напряжение где-то в далеком будущем.

Читайте статью «Джентрификация»: социальная сегрегация — политика властей Москвы и другие публикации Михаила Демурина по социально-политической тематике.