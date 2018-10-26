Пятница, 26 Октября 2018 года
18:42:42 МСК

Вертолетную площадку Януковича передали в управление Киеву

Политика

Ранее площадка была арестована прокуратурой

Вертолетную площадку Януковича передали в управление Киеву
Иллюстрация: Geograph.org.uk
Вертолётная площадка

Киев, 26 октября 2018, 17:15 — REGNUM  Прокуратура Киева передала вертолетную площадку экс-президента Украины Виктора Януковича в управление города, заявила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец, сообщает 26 октября УНИАН.

По ее словам, вертолетная площадка, она же выставочный центр «Парковый» в центре Киева, была 26 октября официально передана в управление коммунальному предприятию «Центр организации дорожного движения» выставочного центра «Парковый».

Напомним, после госпереворота в 2014 году новые украинские власти стали планомерно отбирать имущество, принадлежавшее бывшей администрации президента. Так, у Януковича была отобрана резиденция «Межигорье», причем прокуратура смогла отобрать только землю, а на здания был наложен арест.

Вертолетная площадка, расположенная на втором этаже центра «Парковый», была ранее арестована и передана на ответственное хранение госпредприятию «Финансирование инфраструктурных проектов».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить