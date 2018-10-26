Путин: Стратегия национальной политики России будет скорректирована

Ханты-Мансийск, , 16:55 — REGNUM Стратегия национальной политики России на период до 2025 года будет скорректирована. Об этом 26 октября на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям заявил президент Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поправки будут внесены с учётом опыта и имеющихся проблем, уточнил глава государства.

«Изменения не должны носить формальный характер. Они должны быть нацелены на повышение эффективности государственных органов власти, местного самоуправления, структур гражданского общества в сфере национальной политики», — сказал президент.

«Это крайне чувствительная, деликатная область, которая не прощает ошибок, непрофессионализма, бюрократического отношения к этому делу. Речь идёт об исторических, гуманитарных, цивилизационных основах нашей государственности, о национальной безопасности и единстве Российской Федерации. Очевидно, что стратегия государственной национальной политики должна быть синхронизирована и с теми целями, задачами, которые были обозначены в послании и в майском указе. А также с другими документами стратегического планирования, в том числе в сфере пространственного развития страны», — отметил Владимир Путин.

Напомним, глава государства сейчас работает в Ханты-Мансийске. Он проводит заседание Совета по межнациональным отношениям.