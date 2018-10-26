Баринов озвучил социологию межнациональных отношений в России

Ханты-Мансийск, , 16:52 — REGNUM Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что в последние годы в России изменилось коренным образом в лучшую сторону отношение к национальной политике в целом, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

«Не заставили себя ждать и положительные изменения в восприятии гражданами таких особенностей нашей страны, как её многонациональность и поликонфессиональность. Указанные тенденции указывают данные социологических исследований. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, постоянно растёт. И составила в 2017 году 78,4%, что превышает показатель 2016 года. В прошлом году зафиксирован самый высокий уровень общероссийской гражданской идентичности — 84%. Впервые за всю новейшую историю страны 93% граждан подтвердили отсутствие к себе неприязни по национальному признаку, 96% граждан расценивают взаимодействие различных конфессий как нормальное и доброжелательное», — привёл социологические данные Игорь Баринов на выездном заседании Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, который проходит в Ханты-Мансийске.

Цифры обнадёживающие, но учитывая специфику национальной сферы, когда даже бытовой конфликт может моментально приобрести этническую окраску и в считанные часы эскалироваться вплоть до федерального уровня, необходимо постоянно работать на совершенствованием механизма регулирования межнациональных взаимоотношений, акцентировал внимание присутствующих руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

Президент РФ Владимир Путин на заседании отметил, что все социально-экономические планы нужно строить и реализовывать с учетом культурных, исторических, национальных особенностей наших регионов, в открытом диалоге с гражданами.

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