Пятница, 26 Октября 2018 года
18:42:46 МСК

В Екатеринбурге пройдёт панихида у мемориала жертв политических репрессий

Политика

Мэрия города выделит автобусы для выезда на мемориальный комплекс

В Екатеринбурге пройдёт панихида у мемориала жертв политических репрессий
Василий Перов. Плач Ярославны (фрагмент). 1881

Екатеринбург, 26 октября 2018, 17:59 — REGNUM  В Екатеринбурге 28 октября пройдёт гражданская панихида памяти жертв политических репрессий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэрия города выделит несколько автобусов городского общественного транспорта, которые доставят всех желающих от здания администрации города до мемориала, а после проведения панихиды — обратно.

Напомним, что мемориальный комплекс жертвам политических репрессий был построен в Екатеринбурге в 1996 году. С тех пор возле него ежегодно проводятся памятные мероприятия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День памяти жертв политических репрессий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить