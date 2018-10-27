Обвинения Ватикана в поддержке Фанара беспочвенны

Ватикан, , 04:11 — REGNUM Визит председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона (Алфеева) в Рим включал в себя и обсуждение действий Константинопольского патриархата на Украине. О том, как могут найти общий язык по важным вопросам политического взаимодействия две крупные христианские Церкви, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

В феврале 2016 года на встрече в Гаване было подписано Совместное заявление патриархом Кириллом и папой Римским Франциском, и хотя заявленный православно-католический диалог пока что остается пусть и благим, но во многом всего лишь пожеланием, Ватикан вел себя подчеркнуто корректно, не включаясь в споры и не симпатизируя непризнанным украинским церквям. Так что обвинение со стороны отдельных православных, пытающихся привязать Ватикан к действиям Фанара, можно считать беспочвенным.

Нынешний визит митрополита Илариона можно назвать посольством дружественной РПЦ, предложившей Ватикану высказать свою позицию по происходящему на Украине. С этой целью кардиналу Коху, руководителю Папского совета по содействию христианско единства, был передан текст заявления Священного синода РПЦ с решениями синода в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриарха на Украине.

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