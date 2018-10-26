В Костромской области впервые за 2 года назначен глава инспекции труда

Кострома, , 16:40 — REGNUM В Костромской области появился новый руководитель Государственной инспекции труда, сообщает пресс-служба губернатора области. Им стал Денис Нестеров, работавший в различных подразделениях областного управления МВД в течение 20 лет.

По словам заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловец, «два года в инспекции не было руководителя, обязанности исполнял заместитель».

На встрече с новым руководителем глава региона Сергей Ситников отметил первоочередные задачи управления:

своевременность выплаты заработной платы;

сокращение ее задолженности на предприятиях и в организациях региона;

снижение травматизма и профилактика несчастных случаев на производстве;

борьба с «серыми» заработными платами, снижение нелегальных трудовых отношений.

«Сегодня беспокойство вызывает лесопромышленный комплекс, где чаще всего фиксируются случаи травматизма на производстве. Второе направление — стройка, особенно, все, что связано с такелажными работами и работами на высоте. Мы видим, что самые большие проблемы в части охраны труда возникают в частном секторе экономики. Если государственные учреждения находятся под жестким контролем, то у некоторых частников широкий круг проблем, начиная с «серых» заработных плат, с неофициальным трудоустройством, когда с людьми надлежащим образом не оформлены трудовые отношения, возникают проблемы с оплатой больничных листов, отпусков и т.п. На это следует обратить особое внимание», — сообщил губернатор Сергей Ситников.

Отметим, что по данным пресс-службы, в текущем году задолженность по оплате труда сократилась в 12 организациях, полностью погашена — в 17 организациях. Сумма погашенной задолженности составила 72,9 млн рублей.