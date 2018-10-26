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Израиль не будет ограничивать свободу своих действий в Сирии

Политика

Однако после поставки в Сирию ЗРК С-300 Израиль не нанес ни одного удара с воздуха по ее территории

Иерусалим, 26 октября 2018, 16:40 — REGNUM  Израильские СМИ сообщают о заявлении министра обороны Израиля Авигдора Либермана, сделанном им 25 октября. Либерман сказал, что Израиль не приемлет никаких ограничений на свою свободу действий, когда дело касается его национальной безопасности.

За день до этого заявления появилась информация, что Россия добивается пересмотра соглашения о предотвращении инцидентов между российскими и израильскими вооруженными силами в Сирии. Россия, в частности, хотела бы получать предупреждение от ВС Израиля об их действиях за больший период времени.

Таким образом, через заявление своего министра в СМИ Израиль сообщил, что он не хочет идти навстречу России и вносить изменения в соглашение о предотвращении инцидентов.

В своем заявлении Авигдор Либерман также подчеркнул, что израильские военные нанесли больше авиаударов по целям в Сирии, чем сообщалось в средствах массовой информации.

Следует отметить, что после поставки в Сирию ЗРК С-300 Израиль не нанес ни одного удара с воздуха по ее территории.

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Война в Сирии
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