Европарламент призвал запретить профашистские организации Европы

Рига, , 16:39 — REGNUM Европейский парламент принял резолюцию, в которой выражается беспокойство в связи с ростом фашистских настроений, расизма и ксенофобии в отдельных странах ЕС и в целом на континенте. В ней страны призывают ввести запрет на все неофашистские и неонацистские группы.

По сообщению пресс-службы ЕП, резолюция была принята 355 голосами «за» при 90 «против» и 39 «воздержавшихся». В документе осуждается отсутствие мер по противодействию таким группам в ряде стран ЕС и в целом в Европе.

Депутаты Европарламента утверждают, что безнаказанность, которой активно пользуются крайне правые организации в некоторых государствах-членах ЕС, является одной из причин роста насильственных действий, затрагивающих общество в целом и нацеленных на конкретные меньшинства, такие как афроевропейцы, евреи, мусульмане, цыгане, граждане третьих стран, сексуальные меньшинства и инвалиды.

В качестве иллюстрации существующей проблемы в тексте упоминается нападение 2011 года в Норвегии, в ходе которого погибло 77 человека, а также убийство британского депутата Джо Кокса в 2016 году, недавнее нападение фашистских групп на евродепутата Элеонору Флоренцу в Италии. В тоже время в резолюции отмечается, что, по данным отчета TESAT полицейской службы ЕС — Европола за 2018 год, число лиц, арестованных за экстремизм в 2017 году в европейских странах, увеличилось почти вдвое.

В принятом ЕП документе отмечаются также отдельные инциденты с участием фашистов в Польше, Греции, Италии, Германии, Франции, Испании и странах Северной Европы. Также в списке зафиксированных инцидентов числятся такие страны, как Латвия и Украина:

«Ежегодно 16 марта тысячи людей собираются в Риге на День латышских легионеров, чтобы почтить память латышей, которые служили в Waffen-SS», — говорится в резолюции.

Евродепутаты также отметили, что на Украине с начала 2018 года отдельные неонацистские группировки «несколько раз атаковали группы цыган, антифашистские демонстрации, заседания городского совета, мероприятие, организованное Amnesty International».

В резолюции депутаты Европарламента призывают запретить все организации, прославляющие фашизм, а также предлагается создать подразделения полиции по борьбе с ксенофобией для обеспечения расследования и наказания этих преступлений.

«Эффективно запретить неофашистские и неонацистские группы и любые другие фонды или ассоциации, которые возвышают и прославляют нацизм и фашизм», — призывает ЕП.

В связи с «удручающими сообщениями» о сговоре между политическими лидерами, политическими партиями и правоохранительными органами с неофашистами и неонацистами в некоторых государствах-членах, парламент выразил свое беспокойство и призывал государства-члены «четко осудить и подвергнуть санкциям» преступления на почве ненависти, речь вражды и поиск винновых (среди меньшинств) политиками и государственными должностными лицами, поскольку они непосредственно делают нормой и усиливают ненависть и насилие.

Среди необходимых мер ЕП также упоминает борьбу с ксенофобией, расизмом и нацизмом в Интернете и социальных сетях, создание программ и групп поддержки для молодых людей, желающих покинуть радикальные группировки, активную работу со спортивными клубами и болельщиками, школами, клубами по интересам и общественными организациями. А также необходимость приложить усилия для пресечения «тривиализации правды о Холокосте».

Как ранее не раз сообщало ИА REGNUM, ни Латвия, ни Украина не хотят противодействовать героизации нацизма. Так, например, в 2015 году Латвия и остальные страны ЕС воздержались от голосовании по выдвинутой Россией на генассамблее ООН резолюции, осуждающей героизацию нацизма и неонацизма.

Со своей стороны, Россия уже не раз призывала международное сообщество обратить пристальное внимание на «вопиющие факты героизации нацизма в странах Прибалтики и дать им должную оценку».

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