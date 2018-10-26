Министр Белоруссии ответил на призыв коллеги из Киева не говорить по-русски

Гомель, Белоруссия, , 16:35 — REGNUM Министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич ответил на претензию вице-премьера Украины, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, которому не понравилось, что белорусские чиновники говорят на русском языке, а не на белорусском. Инцидент произошел сегодня, 26 октября, на форуме регионов Белоруссии и Украины, который проходит в Гомеле.

Зубко, приветствуя собравшихся, напомнил о состоявшемся две недели назад заседании украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Оказалось, что на заседании той комиссии все говорили на русском языке.

Украинский вице-премьер отметил, что на форуме регионов Белоруссии и Украины он с удовольствием выступает на украинском языке и с не меньшим удовольствием послушал бы выступление белорусских коллег на белорусском языке.

Но на заявление Зубко никто не обратил внимания, и белорусские чиновники выступали, говоря на русском языке. Более того, посол Украины в Минске Игорь Кизим также говорил на русском языке.

Министр информации Белоруссии Карлюкевич прокомментировал ситуацию. Он напомнил, что в Белоруссии два государственных языка — белорусский и русский. Каждый гражданин сам решает, на каком из них говорить.

«У нас в стране два государственных языка — белорусский и русский, и я думаю, что каждый сам сделает свой выбор», — сказал чиновник.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-премьеру Украины не понравилась русская речь на форуме в Белоруссии