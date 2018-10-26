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В штате министерства имущества Дагестана появился статс-секретарь

Политика

Им стал бывший начальник отдела по работе с обращениями граждан

Махачкала, 26 октября 2018, 16:34 — REGNUM  На должность статс-секретаря — заместителя министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана назначен Мурад Алиев. Распоряжение от 25 октября подписано премьер-министром республики Артёмом Здуновым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мурад Алиев не является новым человеком в региональном правительстве. Прежде он выполнял обязанности начальника отдела по работе с обращениями граждан Администрации главы и правительства Дагестана.

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Напомним, что в течение последних десяти дней в министерстве имущества Дагестана произошло уже три назначения. Ранее Хабиб Джанаев был назначен заместителем министра, а Агарагим Кагиргаджиев — первым заместителем.

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