Крым – территория особой ответственности. Или особенной коррупции?

Симферополь, , 12:35 — REGNUM По обвинению в получении взятки в Москве задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. О том, не пора ли призвать к порядку тех крымских чиновников, которые вольготно распорядились финансами, отпущенными на развитие республики, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Присоединение к России в 2014 году, вызвавшее такой душевный подъем и в Крыму, и в России, стало началом большого изменения, смены управляющих структур. И как чаше всего бывает при крупных переменах, местные администраторы оказались один на один с финансовым потоком, направленным из центра на обустройство вернувшегося Крыма. Похоже, что не у всех чиновников хватило выдержки, чтобы воздержаться как от присвоения казенных средств, так и от использования административного ресурса в личных целях.

А в Крыму это особенно заметно, ведь все, кто принимает близко к сердцу судьбу России, а также ее недруги, пристально следят за развитием событий на полуострове. Между тем несоответствие вложенных средств и полученных результатов все больше бросается в глаза.

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