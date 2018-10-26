Страны Прибалтики признали невозможность «компенсации за оккупацию»

Вильнюс, , 16:19 — REGNUM

В Литве сегодня, 26 октября, состоялась встреча руководителей парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Главы парламентов обсуждали вопросы различных общих проектов трёх стран, однако на пресс-конференции по итогам встречи, кроме прочего, ответили на вопрос, ожидают ли они получения от России «компенсацию» за так называемую в Прибалтике «советскую оккупацию».

Все трое глав парламента дали понять, что нет. Уклонилась от прямого ответа лишь глава Сейма Латвии Инара Мурниеце, которая заявила, что трём странам необходимо согласовать позиции и договориться между собой.

Глава литовского Сейма Викторас Пранцкетис был категоричнее. Он заявил, что в этом вопрос «множество раз натыкались на стену» со стороны России.

«Мы, возможно, будем ставить себе цели, которых мы можем достичь, а такие цели-надежды нам не нужны», — сказал Пранцкетис.

«Я не очень убежден в том, что в этом вопросе может произойти что-то очень положительное», — сказал в свою очередь глава парламента Эстонии Эйки Нестор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все три страны Прибалтики суммарно требуют от России несколько десятков миллиардов евро, а, чтобы «позиции были крепче», в Прибалтике подсчитали даже, что, якобы, именно Прибалтика «кормила СССР», а не СССР дотировал Прибалтику.

Напомним также, что после добровольного вхождения Прибалтики в СССР регион из аграрного превратился в высокотехнологичный. Отдельные предприятия, оставшиеся в наследство Литве, Латвии и Эстонии, до сих пор являются главными налогоплательщиками в национальные бюджеты и основами экономики. Это порты, заводы (нефтеперерабатывающий в Мажейкяй, азотных удобрений под Кедайняй) и т.д. и т.п. Литва, кроме прочего, после вхождения в состав СССР, по итогам Второй мировой войны, получила Вильнюс и Клайпеду.