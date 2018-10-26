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Армения: бывшая партия власти станет радикальной оппозицией

Политика

«Мы должны будем участвовать как оппозиция, и наш список будет соответствовать оппозиционному списку», — заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян

Армения: бывшая партия власти станет радикальной оппозицией
Иллюстрация:  azatutyun.am
Ваграм Багдасарян

Ереван, 26 октября 2018, 16:18 — REGNUM  Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) будет радикально-конструктивной оппозицией, сегодня, 26 октября, в ходе брифинга в Национальном собрании заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

По словам Багдасаряна, РПА будет участвовать в парламентских выборах политическим списком. Он, однако, не уточнил, будет ли возглавлять список глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, намерения которого возглавить республику в третий раз вызвали массовые акции протеста и в итоге смену власти.

«Пока ничего сказать не можем, потому что мы обсудим этот вопрос в ближайшие дни. После обсуждения мы поговорим об этом», — отметил Багдасарян.

На вопрос, какие намерения существуют в партии относительно предстоящих выборов, руководитель парламентской фракции РПА ответил так: «В случае участия партийный список однозначно должен быть политическим».

«Мы должны будем участвовать как оппозиция, и наш список будет соответствовать оппозиционному списку», — подчеркнул Ваграм Багдасарян.

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Политическая жизнь Армении
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