Порошенко призвал Белоруссию не пускать Россию на украинский фланг

Гомель, Белоруссия, , 16:12 — REGNUM «Граница между Украиной и Белоруссией — это граница дружбы. Нельзя допустить, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти на фланг Украины». Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом 26 октября заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской общины в Гомеле.

«Это граница дружбы, и ни в коем случае не должны допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была какая-либо угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не будет и конечно мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь, чтобы зайти к нам на фланг», — сказал Порошенко.

Он поблагодарил украинцев Белоруссии «за ту работу, которую они делают для консолидации» народов.

«Спасибо, что вашими молитвами и вашими усилиями у нас хорошие отношения с Беларусью», — сказал Порошенко.

Президент Украины отметил, что ранее принял решение о проведении мирных переговоров с Россией в Минске. Порошенко считает, что привлечение Белоруссии к переговорам позволит ей «приоткрыть ворота Европы».

«Чтобы те надежды, которые связывает Украина с миром, с прекращением агрессии России против незаконной аннексии Крыма, для того, чтобы прекратить вторжение на востоке нашей страны, мы приняли в свое время решение для того, чтобы вести переговоры именно в Минске… Для того, чтобы приоткрыть ворота Европы по отношению к Беларуси», — рассказал Порошенко.

По его словам, сегодня Белоруссия рассчитывает на Украину.

«Мы опираемся на вас, вы — точно рассчитываете на нас. Потому на сегодняшний день Украина развивается такими темпами, экономика растет, армия построена, будем иметь свою церковь… Церковь независимого государства — это один из атрибутов независимости», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября президент Порошенко осуществляет рабочий визит в Белоруссию. Он примет участие в первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле. После этого проведет закрытые переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Глава государства проведет переговоры с президентом Республики Беларусь с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов», — информирует пресс-служба украинского президента.