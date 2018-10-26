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Партия Берлускони поддержит кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

Политика

Берлускони в своем выступлении поддержал риторику правящей партии ЕС

Партия Берлускони поддержит кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии
Gian Luca Ruggero (Actam)
Вперёд, Италия

Рим, 26 октября 2018, 16:09 — REGNUM  Партия «Вперед, Италия» поддержит кандидатуру Манфреда Вебера на пост главы следующего состава Еврокомиссии, заявил в пятницу, 26 октября, вице-президент партии, спикер Европарламента Антонио Таяни, передает информагентство Ansa.

В пятницу Таяни, Вебер и Сильвио Берлускони провели встречу, на которой обсуждали свое дальнейшее взаимодействие.

Кроме того, обсуждались проблемы итальянской политики, в частности, тот факт, что среди граждан страны распространено мнение о действующих властях ЕС (представителями которой являются и Таяни, и Вебер) как о «бюрократических и репрессивных», сообщили в пресс-службе партии.

Берлускони в своем выступлении на этой встрече поддержал риторику правящей партии ЕС: Евросоюз «обеспечил 70 лет мира и свободы», Европа должна оставаться маяком цивилизации и демократии. Таким завуалированным способом правящая партия спорит с группой сторонников национальных суверенитетов, в которую входят Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Виктор Орбан.

Сейчас европейская Народная партия, один из руководителей которой является Таяни и чьим кандидатом на пост главы Еврокомиссии должен стать Вебер, занимает 14 из 28 мест в Еврокомиссии и 8 из 28 мест в Европейском Совете, объединяющем глав государств ЕС. Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года, позже будет переизбран состав Еврокомиссии. Социологические опросы свидетельствуют о снижении рейтинга правящей партии.

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