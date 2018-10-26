Нужно быть всегда готовыми к отражению стихии с наименьшим ущербом — мнение

Симферополь, , 16:00 — REGNUM Природа не смотрит на чины и звания, стихия анархична и не признаёт государственных статусов, но властям и гражданам необходимо всегда быть готовыми к отражению климатических вызовов с наименьшим ущербом для людей и инфраструктуры. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал член бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Сочи является действительно прекрасным курортом, который после Олимпиады стал суперсовременным, комфортным и популярным даже за рубежом. Высокий статус региону придаёт и расположенная там резиденция главы государства, где происходит масса официальных мероприятий, в том числе и международного уровня. Природные условия располагают к этому. Но у климатических особенностей этих мест есть и обратная, разрушительная сторона. Между прочим, Сочи находится в зоне сейсмического риска с самым высоким индексом в России (9 баллов). И ливни, наводнения там не редкость», — отметил политик.

По его словам, с аналогичной ситуацией люди сталкиваются и во многих других регионах мира, когда прекрасная природа сочетается с серьёзными природными же рисками.

«И в этой ситуации населению и властям необходимо быть всегда готовыми к отражению климатических вызовов с наименьшим ущербом для людей и инфраструктуры. Так что никакой сенсации в нынешнем наводнении нет. Кстати сказать, власти сейчас достаточно оперативно действуют, уже восстановлено железнодорожное сообщение на участке Туапсе — Адлер, проводятся спасательные операции, регулируются авиарейсы в соответствии с экстренными потребностями», — рассказал Фёдор Бирюков.

Он также добавил, что в условиях разбушевавшейся стихии, к сожалению, невозможно действовать абсолютно идеально, ни в одной стране не удается избежать проблем в таких случаях.

«Но это данность. Людям всегда придётся бороться с хаосом природы. И каждый раз какие-то чиновники оказываются виновны в чём-то, а при желании можно делать и далеко идущие политические выводы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обильных осадков на Кубани произошло наводнение, в результате которого погибли как минимум шесть человек.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нашёл взаимосвязь тяжелых последствий наводнения со слабой кадровой политикой в регионе.