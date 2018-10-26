Порошенко призвал Белоруссию защитить Украину от «российской угрозы»

Гомель, Белоруссия, , 16:17 — REGNUM Украина опирается на Белоруссию и рассчитывает, что та не позволит России «зайти с фланга», заявил президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Гомель, сообщило 26 октября украинское издание «Обозреватель».

"Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы для Украины с территории Белоруссии была какая-либо угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не будет, и, конечно, мы не хотим, чтобы Россия использовала Белоруссию для того, чтобы зайти нам во фланг», — подчеркнул Порошенко.

Он также заявил, что Белоруссия может рассчитывать на Украину, а та, в свою очередь, видит в Белоруссии надёжную опору:

«Поэтому на сегодняшний день Украина развивается такими темпами, экономика растет, армия построена, церковь свою будем иметь», — добавил Порошенко.

Напомним, 26 октября состоится встреча президентов Украины и Белоруссии. Затем политики посетят I форум регионов Белоруссии и Украины

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