Определена дата визита Меркель в Киев

Берлин, , 15:47 — REGNUM В ходе визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель намерена встретиться с украинским президентом Петром Порошенко. Об этом сообщила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

По ее словам, канцлер Германии прибудет в столицу Украины 1 ноября, где пройдет ее встреча с президентом Украины Петром Порошенко. По словам Деммер, ключевыми вопросами в переговорах Меркель и Порошенко станут вопросы, связанные с Минскими договоренностями.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября немецкий журналист Александр Рар подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Киев будет уговаривать президента Украины Петра Порошенко следовать Минским соглашениям.

Читайте также: «Висит немецкая репутация» — о чём Меркель будет уговаривать Порошенко