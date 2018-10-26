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Определена дата визита Меркель в Киев

Политика

Ключевыми вопросами в переговорах Меркель и Порошенко станут вопросы, связанные с Минскими договоренностями

Определена дата визита Меркель в Киев
Иллюстрация: Kremlin.ru
Переговоры «нормандской четвёрки». Ангела Меркель и Пётр Порошенко

Берлин, 26 октября 2018, 15:47 — REGNUM  В ходе визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель намерена встретиться с украинским президентом Петром Порошенко. Об этом сообщила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

По ее словам, канцлер Германии прибудет в столицу Украины 1 ноября, где пройдет ее встреча с президентом Украины Петром Порошенко. По словам Деммер, ключевыми вопросами в переговорах Меркель и Порошенко станут вопросы, связанные с Минскими договоренностями.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября немецкий журналист Александр Рар подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Киев будет уговаривать президента Украины Петра Порошенко следовать Минским соглашениям.

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Политическая жизнь Украины
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