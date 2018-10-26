Нам повезло родиться в США, а им? — Губернатор Огайо о «караване мигрантов»

Вашингтон, , 15:52 — REGNUM К США приближается огромный «караван мигрантов», и мало кто хочет, чтобы он достиг цели, но есть возможности решить этот вопрос еще до того, как мигранты подойдут к границе, заявил губернатор Огайо Джон Касич в интервью телеканалу CNN.

По мнению политика, необходимо тщательно проверить всех желающих попасть в США, определив тех, кто действительно нуждается в помощи и убежище.

«Мы родились в Америке. Знаете, как нам повезло, что мы родились в Америке, а не в Гватемале, где тебе скажут: «Если не сделаешь, что мы говорим, мы изнасилуем твою дочь или убьем твоего сына». Теперь они идут на север, и это запросто могли быть все мы. Это мы бы могли сейчас идти в этом караване, пытаясь спасти свои семьи и своих детей», — сказал Касич, советующий американцам начать входить в положение других людей, думать о трудностях, которые переживают другие.

По мнению Касича, родившиеся в Америке родились в ней по милости Божьей и должны быть за это благодарны, перестать ставить вокруг себя стены и не понимать бедственное положение других людей, отличающихся от них.

Как сообщало ИА REGNUM, «огромный караван мигрантов», который движется из Гондураса в США, начал уменьшаться — на данный момент в «караване» уже не 7 тысяч, а около 4 тысяч человек.