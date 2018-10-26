Грузия: Опереться на лучшее в собственной истории и культуре и идти вперёд

Авигдор Эскин, , 15:46 — REGNUM

В ближайшее воскресенье, 28 октября 2018 года, в Грузии состоятся седьмые и последние президентские выборы. Последние — потому что республика переходит на парламентскую систему управления. Полномочия президента усечены. Лидер грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе не участвует в этих выборах, но собирается начать в полную силу кампанию за победу в парламентских выборах в 2020 году. А если мы пристально посмотрим на происходящее в Грузии сейчас, то обнаружим немало предпосылок для возможности досрочных выборов. Об этом рассказала ИА REGNUM Нино Бурджанадзе.

: Госпожа Бурджанадзе, вы являетесь сегодня лидером грузинской оппозиции. Однако вы не участвуете в президентских выборах. Почему?

На протяжении последних лет правящие круги приняли серию законов, сводящих к мизеру полномочия президента в Грузии. Это у нас даже не английская королева. Кроме того, я очень сомневаюсь, что эти выборы будут честными.

: Переход власти от Шеварднадзе к Саакашвили и от Саакашвили к Иванишвили происходил в результате выборов. Разве не так?

Демократические институты в Грузии ослаблены, но не отменены. При достаточно высокой степени свободы слова по сей день. Однако за последние годы ситуация у нас ухудшилась. Последние выборы в парламент происходили с вопиющими нарушениями. А близящиеся президентские выборы ведут нас к тревожным событиям.

Посудите сами. Правящая партия «Грузинская мечта» опубликовала только что свой опрос, согласно которому их кандидат, Саломе Зурабишвили, наберет уже в первом туре 52 процента голосов. А незадолго до этого ведущий оппозиционный телеканал «Рустави-2» опубликовал результаты своих опросов, согласно которым на первые два места уверенно претендуют два кандидата от оппозиции, оба из которых опираются на электорат «национального» движения, а кандидат от «Грузинской мечты» — на третьем месте.

Нас ждут крупные скандалы и попытки пересмотра официальных результатов выборов. Мы решили не участвовать в этой грязной борьбе и сберечь силы на парламентские выборы в 2020 году, которые, возможно, произойдут досрочно. И тут мы покажем свои возможности в полную силу.

: Что дает Вам основания полагать, что сумеете одержать победу на парламентских выборах?

Я не говорила о полной победе. Хотя в ходе своей не слишком продолжительной жизни я была и исполняющей роль президента, и председателем парламента.

Давайте проанализируем ситуацию. Поинтересуйтесь заголовками новостей в Грузии за последний месяц. Нынешняя политическая система — это государственный аппарат, приватизированный олигархом Бидзиной Иванишвили. Под его контролем оказалась большая часть «националов» и левые «патриоты» в парламенте. Вместо правового государства, базирующегося на законности и демократии, у нас яснее проявляются признаки болезни всей системы. Система переживает период ускоряющегося обвала.

Обратите внимание, как вся страна у нас уже месяц обсуждает обвинения бизнесмена Зазы Окуашвили в адрес Бидзины Иванишвили. Этот влиятельный бизнесмен рассказал телеканалу «Рустави-2», что первый человек страны пытался получить от него «откат» путем прямого шантажа. И пока что никаких убедительных опровержений не последовало.

Мы увидим эскалацию кризиса сразу после президентских выборов. Всё будет развиваться по нарастающей. И тут необходимы люди, которые на самом деле привержены стране и не допустят после нынешнего периода застоя реставрации власти Саакашвили.

: Были сообщения, что Михаил Саакашвили прибудет в Грузию в течение месяца.

Я не могу комментировать те или иные театральные выходки нашего бывшего президента. Он сыграл очень негативную роль в истории нашей страны в последние годы его правления.

К сожалению, кризис нынешней системы позволяет ему надеяться на некоторую общественную поддержку. В сложившейся ситуации правящая система очень скоро потеряет совсем свою легитимность. И тогда выбор будет между нами и Саакашвили. Я уверена, что люди сделают выбор в пользу нас.

: Правительство Иванишвили пришло к власти благодаря обещаниям вывести экономику из кризиса и улучшить отношения с Россией. Что было сделано в этом направлении?

Дело именно в том, что Иванишвили обещал людям начать выстраивать конструктивные отношения с Россией. Люди поверили, что он займется возвращением беженцев и выполнением решений СБ ООН о статусе этих территорий. Вместо этого Иванишвили потащил страну в НАТО. Экономический кризис только углубился.

Нам необходим не просто конструктивный диалог с Россией, но для нас естественны дружественные и партнерские отношения. Целостная Грузия, дружественная России Грузия — это то, что необходимо нашим обеим странам.

: Иными словами, вы смотрите с нескрываемым пессимизмом на перспективы Грузии?

Напротив. Мы достигли пика кризиса, а сейчас начинаем выходить из него. Грузия — страна древнейшей культуры, это особая цивилизация, зиждущаяся на гармонии, красоте и добром устремлении. Мы пережили детские болезни государственного становления. Я уверена, что для нас это будет хорошей прививкой. Главное — признавать свои ошибки и исправлять. А затем опереться на лучшее в собственной истории и культуре и идти вперед.