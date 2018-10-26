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Уполномоченный по этике минкультуры Казахстана отправлен под домашний арест

Политика

Чиновник отвечал за борьбу с коррупцией в ведомстве

Астана, 26 октября 2018, 15:51 — REGNUM  Специализированный межрайонный суд Астаны избрал в отношении начальника административного департамента министерства культуры и спорта Казахстана Ереная Даржибаева меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает 26 октября издание Informburo.

Официальный представитель агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Жанна Бастарова заявила, что в настоящее время проводится досудебное расследование. Остальные материалы официальный представитель отказалась раскрыть.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября СМИ Казахстана сообщили, что уполномоченный по этике министерства культуры и спорта Казахстана Еренай Даржибаев, который совмещает должность начальника административного департамента ведомства, был задержан по подозрению в получении взятки в размере $37,5 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Уполномоченный по этике минкультуры Казахстана задержан за взятку

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Коррупция и борьба с ней
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