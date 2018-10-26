Захват судна «Норд» обходится Украине в $3,5 млн ежемесячно — депутат Рады

Киев, , 15:49 — REGNUM Ежемесячные убытки Украины от захвата российского рыболовецкого сейнера «Норд» составляют около 100 млн гривен или примерно $3,5 млн, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Рыбалка 25 октября в эфире телеканала «Прямой».

"Ситуация, которая сложилась в Азовском море, очень бьет как по имиджу нашей страны, так и бьёт экономически. Задержание судов бьёт по бюджету нашей страны. Сто миллионов в месяц убытков насчитано только из-за этого», — рассказал парламентарий.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что потери Украины на Азовском море уже составили около 2 млрд в рублёвом эквиваленте.

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Отметим, что украинское государство планирует выручить за украденный сейнер минимум $58 тыс.

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