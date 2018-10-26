Пятница, 26 Октября 2018 года
17:01:09 МСК

Захват судна «Норд» обходится Украине в $3,5 млн ежемесячно — депутат Рады

Политика

Пиратство на Чёрном море негативно сказывается на имидже государства

Киев, 26 октября 2018, 15:49 — REGNUM  Ежемесячные убытки Украины от захвата российского рыболовецкого сейнера «Норд» составляют около 100 млн гривен или примерно $3,5 млн, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Рыбалка 25 октября в эфире телеканала «Прямой».

"Ситуация, которая сложилась в Азовском море, очень бьет как по имиджу нашей страны, так и бьёт экономически. Задержание судов бьёт по бюджету нашей страны. Сто миллионов в месяц убытков насчитано только из-за этого», — рассказал парламентарий.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что потери Украины на Азовском море уже составили около 2 млрд в рублёвом эквиваленте.

Читайте также: Министр инфраструктуры Украины подсчитал убытки портов на Азовском море

Отметим, что украинское государство планирует выручить за украденный сейнер минимум $58 тыс.

Читайте также: Украина выставила на продажу захваченное российское судно «Норд»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Захват украинскими пограничниками российского сейнера «Норд»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить