В Алма-Ате прошло заседание военного комитета ОДКБ

Алма-Ата, Казахстан, , 15:43 — REGNUM В Алма-Ате состоялось 13-е заседание военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам развития военной составляющей организации, сообщили 26 октября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Участники заседания обсудили вызовы коллективной безопасности в туркестанском регионе, а также меры по противодействию им. Стороны также определили направления дальнейшей работы организации противовоздушной обороны в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−30 октября в Армении планировалось проведение Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Однако мероприятие перенесли в Москву из-за внутриполитической ситуации в Армении.

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