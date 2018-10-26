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В Алма-Ате прошло заседание военного комитета ОДКБ

Политика

Участники заседания определили направления дальнейшей работы организации противовоздушной обороны в регионе

Алма-Ата, Казахстан, 26 октября 2018, 15:43 — REGNUM  В Алма-Ате состоялось 13-е заседание военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам развития военной составляющей организации, сообщили 26 октября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Участники заседания обсудили вызовы коллективной безопасности в туркестанском регионе, а также меры по противодействию им. Стороны также определили направления дальнейшей работы организации противовоздушной обороны в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−30 октября в Армении планировалось проведение Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Однако мероприятие перенесли в Москву из-за внутриполитической ситуации в Армении.

Читайте ранее в этом сюжете: Заседание ПА ОДКБ переносится из Армении в Москву

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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