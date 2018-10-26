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Румынская церковь: РПЦ и Константинополь должны найти решение по Украине

Политика

«Экуменический патриархат и патриархат Москвы должны вместе прийти к решению проблемы»

Бухарест, 26 октября 2018, 15:22 — REGNUM  Константинопольский и Московский патриархаты должны найти общее решение по ситуации с предоставлением автокефалии неканонической Украинской православной церкви, говорится 26 октября в сообщении пресс-службы Патриархии Румынии.

«Экуменический патриархат и патриархат Москвы должны вместе прийти к решению проблемы (предоставления автокефалии УПЦ), сохраняя единство веры и административно-пастырской свободы, след, представляющий собой характерную ноту Православия», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата «аннулировал» решение 1686 года о переводе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему с лидеров украинских раскольничьих организаций.

Таким образом Константинополь намерен создать из украинских раскольников подконтрольную себе церковь, а затем дать ей томос об автокефалии. Сейчас неизвестно, будет ли новая структура отдельным патриархатом или же митрополией, подчинённой Константинопольскому патриархату.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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