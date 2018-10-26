Политолог: Поправки в интервью Хуга – очередное доказательство цензуры

Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Поправки Foreign Policy в интервью спецпредставителя ОБСЕ на Украине Александра Хуга свидетельствуют о том, что в западных СМИ действует неформальная цензура, а издания разрешают себе делать выводы за других людей об их мнениях, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 26 октября, политолог Владимир Васильев, комментируя изъятие из текста интервью Хуга его слов об отсутствии доказательств прямого вмешательства российских войск в ситуацию в Донбассе.

Как сообщалось ранее, представитель ОБСЕ в интервью Foreign Policy заявил, что таких доказательств у него нет, но некоторое время спустя из текста интервью эта фраза была изъята. Руководители издания объяснили, что убрали эти слова потому, что они «не соответствуют настоящему мнению Александра Хуга», который в том же интервью, по мнению издания, привел вполне достаточно доказательств.

«В западных СМИ, несомненно, присутствует цензура, и эта история — очередное тому доказательство. Конечно, это цензура не в явном виде, там нет формальных учреждений. Но фактически она присутствует.

Действия издания в данном случае неприемлемы. Если им действительно показалось, что слова Хуга противоречат его же словам, сказанным ранее и позднее, то они должны были просто обратить внимание читателей на эти противоречия, а не «исправлять» их. Делать выводы за других людей об их мнениях недопустимо.

При этом в издании наверняка понимают, что Хуг не будет возражать против таким образом внесенных «правок». Потому что именно в отредактированном виде его интервью лучше отражает общую позицию его ведомства», — отметил Васильев.