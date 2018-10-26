Клинцевич: Вице-премьер Украины выставил себя на посмешище

Москва, , 15:15 — REGNUM Вице-премьер Украины Геннадий Зубко, попросив участников форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле не выступать на русском языке, «выставил себя на посмешище». Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Нужно совсем не знать Беларусь, чтобы обратиться там с подобной просьбой. Для меня, человека, связанного с ней родовыми корнями, это вообще какая-то дикость. Тем более что в Могилеве только что с большим успехом прошел V форум регионов России и Беларуси с участием президентов и руководителей парламентов наших двух стран», — отметил сенатор.

Он предположил, что для оценки результатов тех или иных мероприятий, в которых задействованы бывшие республики Советского Союза, у Киева выработаны свои критерии.

«Для него главное, чтобы на них не звучала русская речь», — сказал Клинцевич.

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко, который принимает участие в Форуме регионов Белоруссии и Украины, обратился к его участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.